foto Ansa 10:45 - Raffaele Lombardo come James Cameron, la Sicilia come il governo britannico. Ebbene sì, i numeri di chi lavora alle dipendenze di Downing Street equivalgono, più o meno (più meno che più), a quelli della presidenza della Regione. A Palazzo dei Normanni i dipendenti sono 1.385, a Downing Street 1.337, mentre i dirigenti che fanno capo a Cameron sono 198 contro i 192 di Lombardo. Un dirigente ogni sei impiegati. - Raffaele Lombardo come James Cameron, la Sicilia come il governo britannico. Ebbene sì, i numeri di chi lavora alle dipendenze di Downing Street equivalgono, più o meno (più meno che più), a quelli della presidenza della Regione. A Palazzo dei Normanni i dipendenti sono 1.385, a Downing Street 1.337, mentre i dirigenti che fanno capo a Cameron sono 198 contro i 192 di Lombardo. Un dirigente ogni sei impiegati.

Chissà se una "revisione di spesa" toccherà mai questi numeri, e chissà quali "stupefacenti risultati potrebbe dare da queste parti una seria spending review", si legge su un articolo del "Corriere della Sera" che segnala la straordinaria corrispondenza di numeri. A bilancio la Regione Sicilia conta 17.995 dipendenti, dice una relazione della Corte dei Conti. E nel 2011, proprio mentre eravamo in piena crisi economica, 4.857 di questi passavano da contratto a termine a tempo indeterminato. Fatto che, hanno segnalato ancora alla Corte dei Conti, avrà gravi effetti sui conti negli anni a venire.



Migliaia di dipendenti, costi per milioni

Naturalmente le cifre poi si moltiplicano, perché a questi numeri ufficiali ne vanno aggiunti molti altri: come i 7.291 dipendenti delle società controllate dalla Regione o come i 2.293 dipendenti a tempo, più forestali e lavori socialmente utili (24.880). E pensare che, senza considerare tutti questi addetti "accessori", i dipendenti della Sicilia sono cinque volte tanto quelli della Lombardia, che ha il doppio degli abitanti.



Il nodo del mutuo

Anche per pagare le retribuzioni a questo esercito di dipendenti Lombardo aveva fatto ricorso a un mutuo di 558 milioni, e per questo c'era stato un pesante scontro con il commissario di governo, che aveva impugnato la legge finanziaria relativa. Quel mutuo avrebbe portato a livelli di guardia il debito della Regione.



Soltanto i dipendenti ufficiali costano 760,1 milioni, il 45% in più rispetto al 2001. Considerando gli oneri sociali, si supera abbondantemente il miliardo. Siamo a una cifra che è pari alla metà del costo del personale delle 15 Regioni a statuto ordinario, che tutte insieme hanno un numero di dirigenti pari a quello della sola Sicilia, 1.836 in tutto, uno ogni 9 impiegati.



E i soliti stipendi d'oro

Nel 2011 inoltre sono stati inseriti in posizioni di responsabilità molti esterni, e a questo riguardo la Corte dei Conti ha segnalato la scarsa plausibilità che, "a fronte di oltre 1.800 dirigenti", fossero necessarie altre "professionalità" dentro l'amministrazione. Insomma, la "mancata valorizzazione delle risorse interne è in definitiva la causa dei costi sostenuti per retribuire i dirigenti esterni", per i quali si prevede un massimo di 250mila euro, ben oltre il massimo degli interni.



L'articolo continua spiegando che se al personale ufficiale aggiungiamo quello dei dipendenti delle società partecipate e dei dipendenti pensionati, arriviamo ai due miliardi. Spesa previdenziale a +31% dal 2004 al 2011 (anche per privilegi incomprensibili ma sopravvissuti), riforma Dini (quella che calcola le pensioni sulla base della contribuzione e non della retribuzione) entrata in vigore con otto anni di ritardo, un diritto alla pensione con 25 anni di servizio sono alcune delle altre "anomalie" segnalate nel sistema Sicilia. Ma i privilegi costano tanto e la coperta, complice la crisi, si sta pericolosamente accorciando.