Catania, Gdf scopre 5 falsi ciechi: hanno percepito circa mezzo milione di euro dall'Inps

- A Catania la Guardia di Finanza ha scoperto cinque falsi ciechi, colpevoli di una truffa di quasi mezzo milione di euro ai danni dell'Inps. I cinque, due donne e un uomo dichiarati ciechi dal 1999 al 2009, erano riusciti a far credere ai medici di essere non vedenti garantendosi in questo modo assegni di invalidità e indennità di accompagnamento riscossi, in alcuni casi, anche da più di venti anni.