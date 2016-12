foto LaPresse

- Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, ha firmato l'ordinanza che sblocca i fondi per 68 milioni di euro per i danni provocati dal nubifragio del marzo del 2012 che colpì Messina e per l'alluvione del 22 novembre scorso che interessò diversi comuni della zona tirrenica della provincia messinese causando la morte, tra l'altro, di tre persone a Saponara.