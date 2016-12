foto LaPresse 18:09 - La Corte d'appello di Palermo ha assolto per "ne bis in idem" dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa l'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro. Per i giudici l'ex politico, già condannato a 7 anni per favoreggiamento alla mafia, è già stato processato per gli stessi fatti. Il pg, che aveva chiesto una condanna di 13 anni, sta valutando il ricorso in Cassazione: "Leggeremo prima le motivazioni". - La Corte d'appello di Palermo ha assolto per "ne bis in idem" dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa l'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro. Per i giudici l'ex politico, già condannato a 7 anni per favoreggiamento alla mafia, è già stato processato per gli stessi fatti. Il pg, che aveva chiesto una condanna di 13 anni, sta valutando il ricorso in Cassazione: "Leggeremo prima le motivazioni".

Il procuratore generale, Luigi Patronaggio, aveva chiesto la condanna di Cuffaro a 13 anni di reclusione, sostenendo che rispetto al processo "Talpe" erano subentrati fatti nuovi, e in particolare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Stefano Lo Verso circa presunti appoggi elettorali di Cosa Nostra all'ex governatore.



L'ex governatore in cella per una condanna a 7 anni

Cuffaro, che sta scontando nel carcere romano di Rebibbia la pena subita nel processo "Talpe", non ha partecipato all'udienza, neppure in videocollegamento. In primo grado, nel fabbrio dell'anno scorso, il Gup Vittorio Anania aveva disposto il suo proscioglimento per "ne bis in idem", con una decisione ora confermata dalla Corte di appello.



I legali: "Speriamo che questa sofferenza sia finita"

"Questo processo è stato vissuto da Salvatore Cuffaro come una sofferenza aggiuntiva alla condanna che già gli è stata inflitta. Con grande dignità sta scontando la pena e speriamo che le sofferenze e i processi possano considerarsi conclusi con questa sentenza". "Siamo molto soddisfatti - ha spiegato l'avvocato Marcello Montalbano - perché anche la corte ha confermato la nostra tesi, secondo la quale le accuse in questo processo erano identiche a quelle già portate avanti dalla Procura nel procedimento per favoreggiamento aggravato".