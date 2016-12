foto LaPresse

07:14

- Dodici persone sono state arrestate dalla polizia nell'operazione antimafia "Crimiso" con l'accusa di far parte dei clan mafiosi della provincia di Trapani. I provvedimenti sono stati eseguiti in Sicilia a Castellammare del Golfo, Alcamo, Calatafimi e Vita, e in Lombardia a Milano e Sesto San Giovanni. Tra gli indagati anche un immobiliarista che è anche consigliere comunale di Castellammare del Golfo.