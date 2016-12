foto Ap/Lapresse

11:28

- Un'anziana donna è morta in un incendio divampato in uno stabile di quattro piani, a Catania. I vigili del fuoco e i carabinieri sono riusciti a salvare un 15enne, con disabilità motorie, rimasto bloccato all'interno dell'appartamento. Le fiamme, che non sarebbero di natura dolosa, sono divampate nella casa della donna, all'ultimo piano. Sul posto stanno ancora operando i soccorritori.