foto Ansa

19:08

- L'ex ministro della Giustizia, Giovanni Conso, è indagato per false informazioni a pubblico ministero nell'ambito dell'inchiesta condotta a Palermo sulla trattativa tra Stato e mafia. Sentito dai pm sulla revoca del carcere duro a oltre 300 mafiosi, Conso, che fu guardasigilli dal febbraio del 1993 all'aprile del 1994, disse di "avere agito in solitudine", versione che non ha convinto i magistrati.