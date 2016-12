"Trattativa" Stato-Mafia, indagato Nicola Mancino

foto LaPresse 12:17 - Con l'accusa di falsa testimonianza l'ex ministro dell'Interno, Nicola Mancino, è stato indagato dalla procura di Palermo nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta "trattativa" tra lo Stato e la mafia. La posizione di Mancino sarebbe cambiata nelle ultime settimane, dopo la sua deposizione al processo al generale Mario Mori il 24 febbraio. - Con l'accusa di falsa testimonianza l'ex ministro dell'Interno, Nicola Mancino, è stato indagato dalla procura di Palermo nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta "trattativa" tra lo Stato e la mafia. La posizione di Mancino sarebbe cambiata nelle ultime settimane, dopo la sua deposizione al processo al generale Mario Mori il 24 febbraio.

In tribunale in quell'occasione i pm Antonio Ingroia e Nino Di Matteo avevano detto che "qualche uomo delle istituzioni mente". "I pm di Palermo ritengono che" l'ex ministro del Viminale Mancino, insediatosi nel 1992 a capo del dicastero, "sapesse della trattativa e che ora voglia coprire responsabilità proprie e altrui. Pure i loro colleghi di Caltanissetta, che hanno indagato per verificare eventuali influenze della trattativa sulle stragi, ritengono che Mancino sapesse, ma escludono vi siano stai reati".



Mancino si difende: "La mafia l'ho sempre combattuta"

"Non mi sorprende la notizia della mia iscrizione nel registro degli indagati - ha detto l'ex ministro -. Il teorema che lo Stato, e non pezzi o uomini dello Stato, abbia trattato con la mafia è vecchio di almeno venti anni ma non c'è ancora straccio di prova che possa confortarlo di solidi argomenti". Mancino sottolinea poi che "per quanto mi riguarda, sono stato ministro dell'Interno e ho difeso lo Stato dagli attacchi della mafia, che ho combattuto con fermezza e determinazione".



"Secondo notizie riportate da alcuni quotidiani - ha ripreso - sarei stato iscritto nel registro degli indagati per falsa testimonianza . Proverò la mia lealtà nei confronti delle istituzioni e della stessa magistratura, come dimostrerò la mia estraneità a qualsiasi altra ipotesi penalmente rilevante, e smentirò la fantasiosa e burocratica ricostruzione secondo cui, al fine di evitare le stragi, sarebbe stato opportuno cambiare ministro. Dimenticando che chi aveva assunto la responsabilità di titolare dell'Interno era ed è quel parlamentare, il senatore Mancino, che da capogruppo della Dc a palazzo Madama presentò come primo firmatario un disegno di legge, poi divenuto legge, che avrebbe salvato, come salvò, da imminente prescrizione il maxiprocesso di Palermo".