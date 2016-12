foto Ansa

- La Direzione Investigativa Antimafia di Catania ha sequestrato beni per un valore di circa un milione e 500 mila euro a Giuseppe e Grazia Corra, suocero e moglie di Angelo Santapaola, 45 anni, cugino in linea diretta del boss, trovato morto il 1 ottobre del 2007 in contrada Monaco di Ramacca. Il suo cadavere carbonizzato fu trovato dai carabinieri insieme a quello di Nicola Sedici, di 31 anni, che aveva sposato una cugina del capomafia.