- Un uomo di 67 anni, L.L., al culmine di una lite con la moglie di 64 anni l'ha colpita con una fiocina da sub. E' avvenuto stamani a Siracusa. Secondo quanto riferisce la polizia, l'uomo dopo aver ferito la moglie si è barricato in casa e ha tentato il suicidio ingerendo dei farmaci. Entrambi sono ora ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Il 67enne è stato dichiarato in stato di arresto con l'accusa di tentato omicidio.