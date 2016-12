foto Ansa

10:59

- Adesca un ragazzo di 14 anni su Facebook e poi ne abusa sessualmente. E' questa l'accusa mossa a un 36enne di Villacidro (Cg), sottoposto a fermo dalla polizia di Marsala (Tp) in esecuzione di un provvedimento emesso dalla locale Procura. Secondo la polizia sfruttando il social network l'uomo è riuscito a conquistare l'adolescente instaurando con lui un rapporto di fiducia, per poi organizzare incontri in un appartamento a Marsala.