foto Ansa

09:29

- Il caffè del boss imposto ai bar di Palermo. Cinque società, per un valore complessivo di 4 milioni di euro, sono state sequestrate dai finanzieri del Nucleo di Polizia tributaria nell'ambito dell'operazione "Coffee Break". Le imprese erano riconducibili a un palermitano pluripregiudicato, ritenuto in passato uomo di fiducia di Totò Riina e condannato con sentenza definitiva per associazione mafiosa.