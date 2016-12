foto LaPresse

10:22

- "Ho molto sofferto e ho spiegato che la mia era una posizione politica". Lo ha affermato Leoluca Orlando in risposta a chi gli chiede di scusarsi per l'esposto da lui firmato 20 anni fa contro il giudice Giovanni Falcone, accusato di insabbiamento. "Provo una grande sofferenza umana per quel contrasto di posizioni e chiedo comprensione. I toni - ha ammesso il neosindaco di Palermo - possono essere stati alti".