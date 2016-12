foto LaPresse Correlati Maria Falcone: orlando chieda scusa

La nave della legalità 13:40 - "Non bisogna mai stancarsi di cercare la verità sulle morti di Falcone e Borsellino. Non esistono ragioni di Stato che possano giustificare ritardi nella ricerca della verità". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Monti, a Palermo con il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, per inaugurare un monumento ai caduti nella lotta contro la mafia, nel ventennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

Monti ha aggiunto che "non bisogna mai stancarsi di trovare la verità". E bisogna farlo "per le vittime della mafia, per i familiari, per gli onesti, per i cittadini e per dare la speranza ai nostri figli". "Sulle stragi di Falcone e Borsellino in questi anni sono emersi particolari che hanno fatto rivedere sentenze e pezzi mancanti che devono essere cercati fino in fondo".



"Oggi dobbiamo dire con forza che non bisogna illudersi - ha affermato Monti - Cosa nostra non si sconfigge solo a Palermo, la 'ndrangheta solo a Reggio Calabria e la camorra solo a Napoli. Tutto il nostro Paese deve impegnarsi nella lotta alle mafie, senza illudersi di esserne immuni".



Il ricordo di Francesca Morvillo e degli uomini di scorta

"Francesca Morvillo - ha detto ancora Monti - scelse consapevolmente di spendere la propria vita a fianco di un uomo in costante pericolo di vita. Nessuno può sapere o immaginare come siano stati complessi quegli anni per lei, che aveva il difficile compito di sostenerlo nei momenti più duri, di condividerne i pensieri più intimi, di ricavare ogni tanto un momento di serenità insieme, di non farlo mai sentire solo".



"Lo stesso vale per i tre uomini della scorta -Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro- sapevano perfettamente di rischiare ogni giorno la vita scortando uomini e donne dello Stato che a Palermo lavoravano contro un nemico brutale e spietato, malgrado questo scelsero di mettere le loro capacità professionali, le loro competenze, le loro vite a servizio della lotta alla mafia".



Elogio ai giovani

"Sto vedendo la manifestazione più bella, più forte e più viva contro la mafia, che è quella di questi giovani che sono qui. Questa è veramente la voglia di combattere la mafia. Magnifico!", ha commentato il premier.



Brindisi, "Terrore non ci spaventerà"

A prescindere dal movente "di questo gesto atroce", "tanti cittadini hanno voluto dimostrare che non si faranno spaventare dal terrore". Lo ha detto Mario Monti durante il suo discorso al giardino della memoria dedicato alle vittime della mafia, a proposito di quella che ha definito "la strage di Brindisi".



Napolitano: "Mafia resta problema per la democrazia. Ma non ci faremo intimidire"

"La mafia e le altre espressioni della criminalità organizzata restano un problema grave per la democrazia da perseguire con la più grande determinazione e tenacia" sulla strada dell'esempio di Falcone e Borsellino. Lo ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano prendendo parte alla commemorazione della strage di Capaci.



"Non ci facemmo intimidire, non lasciammo seminare paura e terrore né nel '92 né in altre dure stagioni sconvolgenti; tantomeno cederemo ora" ha aggiunto Napolitano riferendosi ai recenti attacchi terroristici e ai rigurgiti mafiosi.



Napolitano:"Gli assassini di Melissa la pagheranno"

Dall'Aula Bunker dell'Ucciardone, il capo dello Stato ha poi voluto ricordare anche Melissa, la 16enne morta nell'attentato di Brindisi di sabato. "Questi nemici del consorzio civile e di ogni regola di semplice umanità avranno la risposta che si meritano - ha detto Napolitano-. Se hanno osato stroncare la vita di Melissa e minacciare quella di altri sedicenni aperti alla speranza e al futuro, e se lo hanno fatto a Brindisi in quella scuola per offendere la memoria di una donna coraggiosa, di una martire come Francesca Morvillo Falcone, la pagheranno, saranno assicurati alla giustizia".