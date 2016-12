In sintonia con Maria Falcone anche l'ex magistrato del pool antimafia di Palermo, Giuseppe Ayala, che dice: "Orlando firmò un esposto più di vent'anni fa, ci ha messo la faccia, si è assunto una grave responsabilità questo bisogna che lo riconosca. Dopo vent'anni, se facesse un accenno, ammettendo 'ho sbagliato anch'io', non sarebbe male". Ayala si è riferito alle accuse di insabbiamento rivolte negli anni '90 dal neo sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a Giovanni Falcone.



Orlando replica: "La mia era una posizione politica"

"Ho molto sofferto e ho spiegato che la mia era una posizione politica, continuerò sempre a denunciare anche senza avere prove, i politici collusi, e rispetto il lavoro dei magistrati. Giovanni Falcone è un simbolo per tutti. Provo oggi una grande sofferenza umana per quel contrasto di posizioni e chiedo comprensione, se i toni erano alti, in quel momento ad alto rischio, lo erano per tutti. I toni ammetto possono essere stai alti e per quello chiedo comprensione". Lo ha affermato Leoluca Orlando, rispondendo all'invito di Maria Falcone e Giuseppe Ayala.



Le iniziative di commemorazione

Intanto sono entrate nel porto di Palermo le due "navi della legalità" salpate da Civitavecchia e da Napoli con a bordo 2.600 di 160 scuole di tutta Italia, che oggi ricordano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel ventennale della stragi di Capaci e via D'Amelio



Sulla nave partita da Civitavecchia hanno viaggiato anche il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, e il procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, mentre a Napoli si sono imbarcati i sottosegretari del Miur Marco Rossi Doria e Elena Ugolini, e il presidente di Libera, don Luigi Ciotti. Tra gli studenti, anche quelli dell'istituto "Francesca Morvillo Falcone" di Brindisi, colpito dall'attentato di sabato scorso, in cui è rimasta uccisa la sedicenne Melissa.



Ad attendere i ragazzi, gli studenti palermitani che hanno scandito i nomi dei due magistrati uccisi. Le navi, una intitolata "Giovanni" e l'altra "Paolo", sono state messe dalla Snav a disposizione della Fondazione Falcone, che ha organizzato il viaggio in collaborazione con il Miur.



L'Fbi rende omaggio a Falcone

"Ben prima che la parola 'globalizzazione entrasse nel nostro vocabolario, il giudice Falcone capì che nessun paese poteva combattere il crimine da solo", ha dichiarato il direttore dell'Fbi Robert Mueller, sottolineando "gli stretti rapporti" di lavoro e "amicizia", che Falcone seppe costruire negli Stati Uniti e nel resto del mondo.



L'omaggio a Falcone compare sul sito del Federal Bureau of investigation, dove viene ricordata l'inchiesta "pizza Connection" che segnò l'inizio della collaborazione fra il giudice palermitano e l'Fbi. Il processo del 1985 "cemento' il rapporto personale e professionale" fra Falcone e l'allora procuratore di New York Louis Freeh".



Dopo l'assassinio di Falcone, la moglie e i tre agenti della scorta, l'allora capo dell'Fbi William Session propose di erigere un memoriale per il giudice all'Accademia dell'Fbi di Quantico. Due anni dopo, un busto in bronzo di Falcone fu inaugurato da Freeh, diventato capo dell'Fbi. Il Federal Bureau ha ricordato il giudice italiano a vent'anni dallasuo assassinio da parte della mafia con una cerimonia che si è svolta il 18 maggio.