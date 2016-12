A oggi sono conosciuti soltanto i nomi degli esecutori materiali della strage: le indagini mirate a scoprire i mandanti ed eventuali intrecci di natura politica non hanno portato a nulla. Ad agire quel giorno, come accertato dai processi, furono almeno cinque uomini, tra cui Pietro Rampulla che confezionò e posizionò l'esplosivo e Giovanni Brusca, la persona che azionò il telecomando al momento del passaggio dell'auto blindata del magistrato.



Ma i colpi di scena, i silenzi e i ricordi sbiaditi sembrano non avere fine. Una storia collegata strettamente a un'altra strage, quella in cui poco meno di due mesi dopo furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. In quei 57 giorni sarebbe stata avviata la cosiddetta 'trattativa' tra lo Stato e la mafia, di cui lo stesso Borsellino sarebbe stato messo al corrente.



Napolitano e Monti a Palermo

Alle cerimonie di commemorazione a Palermo prenderanno parte anche il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, e il premier, Mario Monti. Con loro, all'interno dell'aula bunker dell'Ucciardone, che tradizionalmente ospita il momento istituzionale delle manifestazioni che ogni anno vengono organizzate nel capoluogo siciliano, saranno presenti i ministri della Pubblica Istruzione, Francesco Profumo, delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, e della Giustizia, Paola Severino.



Morvillo: "Fatti passi da gigante, tranne la politica"

"Vent'anni dopo Capaci e via D'Amelio il momento repressivo ha conosciuto livelli di efficienza mai raggiunti prima" e "anche la società civile ha fatto passi da gigante". Lo ha detto il procuratore di Termini Imerese, Alfredo Morvillo, fratello di Francesca, moglie del giudice Falcone, tra le vittime della strage di Capaci. Chi non si è mossa è stata la politica, ha spiegato. "Deve fare pulizia al proprio interno - auspica Morvillo - da un lato, valorizzando il momento etico e di servizio nei confronti della collettività e del bene comune; dall'altro, impedendo ai sospetti di accedere ad incarichi pubblici".