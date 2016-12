Superenalotto, a Catania un "6" da 94,8 milioni

foto Ansa 22:47 - E' stato centrato a Catania un "6" al Superenalotto da 94,8 milioni di euro. A Bracciano, in provincia di Roma, è stato invece realizzato un '5+' da 743mila euro. Ecco la combinazione vincente del concorso (n. 60): 1 - 23 - 27 - 33 - 37 - 85. Numero Jolly: 56. Numero SuperStar: 16. - E' stato centrato a Catania un "6" al Superenalotto da 94,8 milioni di euro. A Bracciano, in provincia di Roma, è stato invece realizzato un '5+' da 743mila euro. Ecco la combinazione vincente del concorso (n. 60): 1 - 23 - 27 - 33 - 37 - 85. Numero Jolly: 56. Numero SuperStar: 16.

La vincita da 94.836.378,29 euro è stata realizzata presso il punto vendita Sisal Antonio Drink in via Gabriele D'Annunzio 73. Il '5+' da 743.978,5 euro è stato realizzato invece a Bracciano presso il punto vendita Sisal Grand'Italia in via Principe di Napoli 9. Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione del '6' sarà di 25,2 milioni di euro.



Titolare ricevitoria: "Spero che il fortunato si ricordi di noi"

"Non so chi sia il vincitore, posso solo dire beato lui". Così Antonino Tomasello, titolare della ricevitoria di Catania, ha commentato a caldo ad Agipronews la sua notte fortunata. "Ancora non ho ricevuto nessuna informazione, non so se si tratta di un sistema o di una schedina semplice. Spero solo che il vincitore o i vincitori si ricordino di noi. Non è un buon periodo per chi è nel mondo del commercio. E magari con i curiosi che arriveranno gli affari andranno un po' meglio". Così ha proseguito Tomasello. I clienti "vanno e vengono numerosi e sempre diversi. Siamo in una zona commerciale, al centro di Catania ed è difficile capire chi possa essere stato a vincere questa cifra".