foto Dal Web 07:30 - Non vedono più il loro figlio, Marcello, 19 anni, da quasi un anno. Marcello Volpe sparì da casa sua, a Palermo, il 12 luglio, e da allora Laura e Francesco, mamma e papà, vivono nell'angoscia. "Non si vive più, si sopravvive - dicono -. Si pensa solo a cosa fare per ritrovarlo, 24 ore su 24, sette giorni su sette". I familiari lanciano un appello: "Aiutateci a ritrovarlo".

Per Marcello su Facebook si è formato un gruppo, "Scomparso Marcello Volpe", al quale hanno aderito 825 persone. E di recente sul profilo Facebook ha inviato il suo messaggio disperato anche la mamma del giovane, Laura, che dice: "Sono la mamma di Marcello. Non scrivo spesso su questa pagina e chiedo scusa a chi la segue. Credetemi, amici, non è facile diffondere la notizia per una persona che, come noi, vive una vita normale. Bisogna conoscere giornalisti che trattino la cosa con equilibrio, che non cerchino lo scoop... e dal momento che nella nostra storia non c'è niente di eclatante, né di morboso, questo è un ostacolo enorme. Mio figlio è scomparso una mattina di 10 mesi fa e da allora non è successo più nulla".



In queste poche righe c'è tutta la disperazione di una madre alla instancabile ricerca del figlio che non c'è più. Papà Francesco e mamma Laura hanno raccontato il loro dramma in un'intervista a "Gente".



"Era la mattina prima del suo diciannovesimo compleanno. Quel giorno è uscito con il cellulare, le chiavi di casa e 500 euro in contanti. Ma non è tipo da colpi di testa, è riservato e ligio alle regole", spiega il fratello Riccardo, l'ultimo a incrociarlo. Da allora più nessuna traccia, se non il cellulare ritrovato a pochi chilometri di distanza qualche giorno dopo.



"Marcello da solo non se ne sarebbe mai andato, è stato trascinato in qualcosa di più grande di lui", assicura la mamma. Le ricerche sono state efficaci: "Agli inquirenti non possiamo rimproverare nulla", aggiunge il papà. L'hanno cercato con tutti i mezzi possibili, dai sommozzatori agli elicotteri. Ma manca un coordinamento tra le squadre di ricerca. Esiste un Piano Provinciale delle persone scomparse con un protocollo d'azione immediata, ma non viene applicato".



Resta la mobilitazione della famiglia: "Abbiamo aperto una casella e-mail per segnalazioni anche anonime (cercandomarcello@libero.it) perché non sapere più nulla di nostro figlio ci sta distruggendo".