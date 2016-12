20:18

- Era occupato come precario in una piccola ditta, che gli aveva ridotto le ore di lavoro. E così Gaetano Trovato, 47 anni, si è tolto la vita. L'uomo, sposato e padre di due figli, si è impiccato nel garage della sua villetta a Troina (Enna), lasciando 4 biglietti per spiegare il suo gesto. Da mesi l'uomo cercava un'occupazione stabile e la notizia della riduzione delle ore lo avrebbe gettato nello sconforto. A scoprire il corpo è stato il suocero.