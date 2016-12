foto Ansa 20:16 - Ha ucciso i genitori e si è poi suicidato ad Aci Sant'Antonio nel Catanese. Le vittime sono i componenti della famiglia Gagliardo. Ad ammazzare padre e madre sarebbe stato il figlio Luigi, 38 anni, usando un corpo contundente. Poi si è tolto la vita. I tre vivevano insieme in un appartamento al secondo piano di una palazzina alla periferia del paese abitata in gran parte da ex esponenti delle forze dell'ordine. - Ha ucciso i genitori e si è poi suicidato ad Aci Sant'Antonio nel Catanese. Le vittime sono i componenti della famiglia Gagliardo. Ad ammazzare padre e madre sarebbe stato il figlio Luigi, 38 anni, usando un corpo contundente. Poi si è tolto la vita. I tre vivevano insieme in un appartamento al secondo piano di una palazzina alla periferia del paese abitata in gran parte da ex esponenti delle forze dell'ordine.

In un edificio vicino abita l'altro figlio della coppia che ha scoperto i cadaveri. La casa dove abitava la famiglia Gagliardo è attigua ad una casa alloggio per disabili mentali.



Il padre era un ex operaio di una cava di carbone in pensione, Luigi un operaio, la madre una casalinga. Il figlio che ha scoperto i tre corpi è un carabiniere in pensione. Nell'appartamento vi sono ancora gli investigatori che stanno effettuando di rilievi, un magistrato e il medico legale.