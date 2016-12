foto LaPresse

- Un uomo di 35 anni, che era stato licenziato da un negozio di Malta dove fino a febbraio aveva lavorato come commesso, si è suicidato lanciandosi dalla terrazza della sua abitazione al quinto piano di uno stabile di Gravina di Catania, alle porte di Catania. L'uomo è morto sul colpo e non ha lasciato alcun biglietto di spiegazioni. Il disoccupato viveva con la madre vedova ed era caduto in depressione dopo il licenziamento.