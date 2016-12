foto LaPresse

- Due giovani sono morti e altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sulla statale Catania-Gela, tristemente nota in Sicilia come la "strada della morte" per i numerosi decessi registrati nel tempo. Le vittime erano su una vettura che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guard-rail e poi è precipitata in un fossato. I quattro giovani erano diretti nel capoluogo etneo per trascorrere insieme la serata.