Operazione della Guardia di Finanza a Palermo: sanzioni ai commercianti per 1,5 milioni

foto Ansa 09:54 - Almeno 400 finanzieri hanno setacciato Palermo e provincia per una vasta operazione contro la violazione degli obblighi fiscali dei commercianti del territorio, compresi gli ambulanti. Complessivamente, sono stati controllati 369 soggetti, scoprendone 229 irregolari con 273 irregolarità di varia natura, pari al 62% dei casi. Comminate sanzioni per 1,5 milioni di euro.

Si va dalla mancata emissione del documento, alla mancata presenza del misuratore fiscale, alla mancata revisione di quest'ultimo. Accertate anche numerose violazioni in materia di rilascio di scontrini e ricevute e impiego irregolare di lavoratori, a fronte delle quali sono state contestate sanzioni pari a circa un milione e mezzo di euro.



Distinguendo fra commercianti ambulanti e altri operatori (ristoranti, bar, esercizi di vendita di generi alimentari e di consumo, artigiani), la percentuale di irregolarità è risultata, per i primi, pari al 97% e, per i secondi, pari al 48%. Per quanto riguarda la citta' di Palermo, i controlli hanno riguardato le aree del centro a maggiore vocazione commerciale, i principati mercati rionali, nonché le località costiere interessate in questi giorni da un notevole afflusso di avventori attratti dal bel tempo, fra cui, principalmente, Mondello e Sferracavallo.



Nel capoluogo, a fronte di 185 controlli svolti, sono stati riscontrati 154 casi di mancata emissione di scontrini e ricevute, pari all' 84 % dei casi.