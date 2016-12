foto Facebook Correlati Le foto di Vanessa 08:35 - Apprensione a Enna dove da martedì mattina non si hanno notizie di Vanessa Scialfa, una ragazza ventenne. A lanciare l'allarme è stato il padre della giovane che ha pubblicato su Facebook alcune foto della figlia e ha lanciato l'appello: "Aiutatemi a trovarla". "Vi prego di diramare questa foto, è mia figlia, non abbiamo sue notizie da martedì 24 aprile", scrive l'uomo sul social network. - Apprensione a Enna dove da martedì mattina non si hanno notizie di Vanessa Scialfa, una ragazza ventenne. A lanciare l'allarme è stato il padre della giovane che ha pubblicato su Facebook alcune foto della figlia e ha lanciato l'appello: "Aiutatemi a trovarla". "Vi prego di diramare questa foto, è mia figlia, non abbiamo sue notizie da martedì 24 aprile", scrive l'uomo sul social network.

"Con dispiacere vi devo dire che è vero", spiega Giovanni Scialfa a tutti coloro che gli chiedono conferma con il timore di incappare nell'ennesimo falso allarme inventato da qualcuno. "Non prendete alla leggera questo messaggio, non è stato un litigio in famiglia, è uscita di casa senza più farvi ritorno. Vi prego, aiutateci".



Vanessa ha vent'anni, è alta 1,63 circa, ha una corporatura esile e pesa 48kg. Ha i capelli e gli occhi castani e al momento della scomparsa indossava una maglietta gialla con paillettes, dei leggings neri con brillantini e un paio di scarpe nere con il tacco alto e un fiocco simile a un ventaglio.