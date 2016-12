foto Ansa

22:12

- Il cadavere di un uomo, di 43 anni, è stato ritrovato all'interno della sua auto in una scarpata in contrada Sciglio a Roccalumera, nel Messinese. Probabilmente ha perso il controllo della vettura finendo nella scarpata in seguito ad un malore. I familiari non avevano sue notizie da ieri e ne avevano denunciato la scomparsa. Sull'incidente indagano i carabinieri.