foto Afp Correlati Cassazione: processo Dell'Utri da rifare 14:48 - Il senatore Marcello Dell'Utri ha avuto un ruolo di "mediatore" dell'accordo per il quale Berlusconi, "in posizione di vittima", pagò alla mafia "cospicue somme" per la sua sicurezza e quella dei suoi familiari. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni della sentenza che ha annullato la condanna di Dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa. Degli accordi avrebbe fatto parte l'assunzione come stalliere del mafioso Mangano. - Il senatore Marcello Dell'Utri ha avuto un ruolo di "mediatore" dell'accordo per il quale Berlusconi, "in posizione di vittima", pagò alla mafia "cospicue somme" per la sua sicurezza e quella dei suoi familiari. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni della sentenza che ha annullato la condanna di Dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa. Degli accordi avrebbe fatto parte l'assunzione come stalliere del mafioso Mangano.

Spiegano infatti i supremi giudici che in maniera "corretta" sono state valutate, dai giudici della Corte d'Appello di Palermo, le "convergenti dichiarazioni" di più collaboratori sul tema "dell'assunzione, per il tramite di Dell'Utri, di Mangano ad Arcore, come la risultante di convergenti interessi di Berlusconi e di Cosa Nostra". Provata anche la "non gratuità dell'accordo protettivo, in cambio del quale sono state versate cospicue somme da parte di Berlusconi in favore della mafia".



Per quanto riguarda l'assunzione del mafioso Mangano alla villa di Arcore, ad avviso della Suprema Corte il dato di fatto "indipendentemente dalle ricostruzioni dei cosiddetti pentiti, è stato congruamente delineato dai giudici di merito come indicativo, senza possibilità di valide alternative, di un accordo di natura protettiva e collaborativa raggiunto da Berlusconi con la mafia per il tramite di Dell'Utri che, di quella assunzione, è stato l'artefice grazie anche all'impegno specifico profuso da Cinà".



Deve invece essere provato il concorso esterno di Dell'Utri, a favore di Cosa Nostra, per gli anni che vanno dal 1977 al 1982, periodo durante il quale il senatore - scrive la Cassazione - non lavorò più per Berlusconi ma venne assunto "alle dipendenze di imprenditore diverso e autonomo, il Rapisarda".



Spiega la Cassazione che per il periodo 1977-1982, nel verdetto della Corte d'Appello, c'è "un totale vuoto argomentativo per quanto concerne la possibile incidenza di tale allontanamento sulla permanenza del reato già commesso". E' questo il motivo fondamentale in base al quale la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa inflitta a Dell'Utri in appello.