foto Ansa

01:30

- La procura di Messina ha iscritto due medici nel registro degli indagati per la morte di Daniele Santamaria, l'ex guardia giurata di 40 anni morto sabato mattina mentre era in attesa di essere visitato al pronto soccorso dell'ospedale Papardo. La procura affiderà l'incarico per l'autopsia al medico legale Laura Sapienza. I familiari hanno nominato come consulente di parte il medico legale Nino Bondì.