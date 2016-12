foto Ap/Lapresse

- Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri di Palagonia, nel Catanese, dopo aver aggredito un pensionato 79enne che passava a piedi davanti alla sua abitazione, colpendolo ripetutamente con un bastone. Il giovane, che si trovava agli arresti domiciliari per furto e rapina, è accusato di evasione e lesioni personali aggravate. L'anziano è stato ricoverato in ospedale: guarirà in 22 giorni.