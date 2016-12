foto Ansa

07:34

- Un'evasione fiscale da 300mila euro è stata scoperta e contestata dalla Guardia di finanza di Palermo a un parcheggiatore abusivo. L'uomo si era indebitamente appropriato di un'area pubblica di 500 metri quadri nel quartiere storico del Borgo Vecchio, in cortile Stecca, e la sfruttava come rimessa con un guadagno totalmente in nero calcolato dai finanzieri in 3.700 euro al mese. Il posteggiatore per l'erario risultava nullatenente.