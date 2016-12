foto Da video

10:13

- La passerella per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri è scomparsa misteriosamente durante la notte e così gli aliscafi che garantiscono i collegamenti tra Stromboli e la Sicilia hanno dovuto saltare due corse di linea per l'impossibilità di attraccare. Sulla singolare vicenda indagano i carabinieri. La passerella potrebbe essere stata scaraventata in mare, in corso le ricerche.