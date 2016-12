foto Ansa

- Un'anziana è morta a Linguaglossa (Catania) per una caduta provocata da uno spintone del figlio psicolabile. L'uomo, 47 anni, è piantonato dai carabinieri nell'ospedale di Acireale, dove è arrivato in stato di shock e deve rispondere di omicidio preterintenzionale. Il 47enne avrebbe dato in escandescenze durante una discussione e spinto la madre 86enne. La donna, perso l'equilibrio, è caduta sbattendo la testa in terra e morendo sul colpo.