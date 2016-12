foto LaPresse

09:32

- E' di due morti il bilancio di un incidente stradale tra Fulgatore e Dattilo, in provincia di Trapani. Le due persone hanno perso la vita nello schianto che si è verificato sulla diramazione per Trapani dell'autostrada A/29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione sud. L'Anas ha chiuso provvisoriamente il tratto autostradale. Una squadra è sul posto, insieme alle forze dell'ordine, per rendere di nuovo transitabile la carreggiata.