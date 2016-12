L'Inps le taglia pensione, 80enne si suicida

foto LaPresse 15:47 - Ha deciso di porre fine alla sua vita, lanciandosi dal 4° piano dell'edificio in cui viveva. E' accaduto a una donna di 80 anni, a Gela, in provincia di Caltanissetta. Secondo quanto hanno raccontato i suoi familiari, l'anziana avrebbe deciso di suicidarsi perché le era stata ridotta la pensione dopo la morte del marito: da 800 euro a 600. L'80enne aveva paura di non riuscire ad arrivare a fine mese. - Ha deciso di porre fine alla sua vita, lanciandosi dal 4° piano dell'edificio in cui viveva. E' accaduto a una donna di 80 anni, a Gela, in provincia di Caltanissetta. Secondo quanto hanno raccontato i suoi familiari,avrebbe deciso diperché le era stata ridotta ladopo la morte del marito: da 800 euro a 600. L'80enne aveva paura di non riuscire ad arrivare a fine mese.

Nunzia C. si è lanciata dal terrazzo, poco dopo le 10. Sfuggendo alla sorveglianza dei figli che la controllavano da quando aveva cominciato a dare segni di depressione, si è buttata giù. Il tonfo ha richiamato l'attenzione dei vicini e degli stessi familiari, che hanno tentato di soccorrerla. Ma per la vittima non c'era più nulla da fare.