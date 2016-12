Emergenza rifiuti, Palermo a rischio epidemie

foto Ansa Correlati Palermo invasa dai rifiuti

Emergenza spazzatura in Sicilia 18:52 - L'emergenza rifiuti a Palermo può nuocere alla salute dei cittadini e dar origine a epidemie "a causa della putrefazione dei rifiuti e della proliferazione di topi". L'allarme arriva dall'assessore regionale alla Salute Massimo Russo in una lettera al prefetto Luisa Latella, commissario straordinario del Comune. Russo assicura poi la massima collaborazione "per affrontare tutti gli aspetti igienico-sanitari connessi alla insufficiente raccolta". - L'emergenza rifiuti a Palermo può nuocere alla salute dei cittadini e dar origine a epidemie "a causa della putrefazione dei rifiuti e della proliferazione di topi". L'allarme arriva dall'assessore regionale alla Salute Massimo Russo in una lettera al prefetto Luisa Latella, commissario straordinario del Comune. Russo assicura poi la massima collaborazione "per affrontare tutti gli aspetti igienico-sanitari connessi alla insufficiente raccolta".

L'assessore, che ha già allertato anche gli uffici dell'Asp di Palermo, invitandoli alla massima sorveglianza della situazione, ha offerto al commissario Latella la più ampia collaborazione istituzionale per affrontare tutti gli aspetti igienico-sanitari connessi alla insufficiente raccolta di rifiuti solidi urbani, sottolineando il pericolo di epidemie a causa della putrefazione dei rifiuti e della consequenziale proliferazione di ratti. Situazione resa ancor più critica a causa delle elevate temperature di questo periodo.



Nella lettera, Russo aggiunge che i numerosi incendi di rifiuti e cassonetti registrati negli ultimi giorni sono causa di inquinamento ambientale e atmosferico poiché generano l'emissione di sostanze nocive come la diossina, che possono determinare conseguenze per i cittadini anche attraverso l'assunzione di alimenti contaminati. "Pur se a tutt'oggi non sono state segnalate patologie correlate all'emergenza in questione - scrive ancora - i servizi deputati alla vigilanza confermano che la situazione venutasi a creare può provocare in qualunque momento l'insorgere di epidemie".