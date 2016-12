foto Ansa

13:51

- I carabinieri hanno arrestato a Taormina, nel Messinese, tre fratelli cingalesi: durante una rissa uno di loro, un 30enne è stato colpito da un fratello con una padellata in testa, ed è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale dove viene piantonato dai militari. Gli altri due, un 34enne e un 36enne, sono stati giudicati guaribili in 12 e 20 giorni e sono in carcere.