23:10

- Il tribunale del riesame ha disposto la scarcerazione di Alessandro Sansone, arrestato nell'operazione denominata Hybris, con l'accusa di associazione mafiosa. Per i giudici palermitani non ci sarebbero i gravi indizi di colpevolezza che hanno determinato la cattura. Le prove e le intercettazioni disposte dall'accusa non basterebbero a dimostrare e a quantificare la partecipazione di Sansone all'organizzazione mafiosa.