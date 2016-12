foto Da video

- Erano specializzati in traffico di droga e truffe a finanziarie. Con un blitz in cui hanno partecipato oltre 300 carabinieri, la Procura di Agrigento ha disposto l'arresto o i domiciliari per 43 persone tra Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa e Enna. Televisori, cellulari e computer erano acquistati con documenti falsificati e rivenduti per procurarsi soldi da investire nel traffico di sostanze stupefacenti.