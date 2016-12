foto Ap/Lapresse

07:43

- Un barcone con 38 tunisini è approdato nel porto di Lampedusa. Gli extracomunitari sono stati accompagnati in un residence di Cala Creta dove erano stati ospitati altri profughi provenienti dalla Libia che erano giunti sull'isola il 17 marzo scorso, in seguito a tre sbarchi consecutivi. Gli immigrati hanno dichiarato che ci sarebbero molte altre imbarcazioni in procinto di partire dalle coste nordafricane.