foto Ansa 12:10 - Una donna è morta d'infarto all'esterno della caserma dei carabinieri di Calatabiano, nel Catanese. La signora era stata convocata assieme al marito dai militari dell'Arma per essere informata dell'arresto del figlio per furto di attrezzi agricoli. Appena appreso la notizia, ha accusato il malore e a nulla sono valsi i soccorsi dei medici.

Concetta Pasticciotto, 57 anni, era entrata nel cortile della caserma rimanendo davanti all'ingresso in attesa di notizie. Lì avrebbe avuto il malore letale. La Procura non ha aperto alcuna inchiesta e ha restituito la salma ai familiari.



"Morta tra le mie braccia"

"Se le avessero dato le informazioni che voleva forse adesso non staremmo qui a piangere per questa tragedia". Maurizio Nicotra, 37 anni, fratello di due degli arrestati, è stato testimone della morte. "Mi è morta tra le braccia dopo oltre 5 ore di attesa fuori. All'improvviso ha sentito caldo ed è svenuta. E' morta poco dopo, e qualcuno deve pagare per questo''.