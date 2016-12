foto Olycom

- Sono oltre una quindicina gli interventi effettuati nella notte a Palermo dalle squadre dei vigili del fuoco per spegnere gli incendi appiccati in diverse zone ai cumuli di rifiuti che stanno sommergendo le strade e ai cassonetti ricolmi. Intanto la Procura sta valutando se aprire un'indagine sull'emergenza rifiuti. I magistrati stanno cercando di capire se ci sono estremi di reato per procedere penalmente.