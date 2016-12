Terremoto,forte scossa nel Catanese

foto Ansa

23:53

- La terra è tornata a tremare poco dopo le 23 nel Catanese. Una scossa di terremoto, di notevole energia, è stata avvertita dalla popolazione in diversi paesi del versante Est dell'Etna e sulla fascia Ionica. Esperti dell'Ingv di Catania stanno lavorando sui dati registrati per valutare intensità ed epicentro del sisma. In base ai primi rilievi non ci sarebbero danni a cose o persone.