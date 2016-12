foto Ap/Lapresse

- Un 80enne è stato trovato morto con la testa fracassata la notte scorsa nella sua casa ad Acireale, nel Catanese. A dare l'allarme sono stati i parenti dell'anziano, che non avevano sue notizie da qualche giorno. La casa dove viveva solo è stata trovata in disordine, forse per una rapina, ma non sono stati rilevati segnali di effrazione. Secondo i rilievi, l'uomo era morto da 48 ore.