Catania, progettava dal carcere l'omicidio di un magistrato: nuovo arresto per un mafioso

foto LaPresse

09:51

- Il progetto di un attentato ai danni di un magistrato in servizio alla Direzione distrettuale antimafia di Catania è stato scoperto dai carabinieri che hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a un mafioso catanese già detenuto. L'uomo, Orazio Finocchiaro, 40 anni appartenente al clan dei Cappello Carateddi, è in un carcere del nord Italia.