foto Afp

10:49

- Nuova fase eruttiva, la quarta dell'anno, in corso sull'Etna. Spettacolari le emissioni di fontane di lava e attività stromboliana dal nuovo cratere di Sud-Est da dove fuoriesce una colonna di nube cenere nera alta 6-7 chilometri che si disperde in direzione est. Dalla '"bocca" emerge una colata, bene alimentata, che si dirige nella desertica Valle del bove. La nuova fase eruttiva dell'Etna non ha ripercussioni sul traffico aereo.