Procura e Guardia Costiera hanno aperto due inchieste sull'incidente del mercantile Hc Rubina, battente bandiera Antigua Barbuda, che ieri sera si è incagliato sugli scogli nel mare antistante il rione Ganzirri a Messina. Il cargo, che era vuoto, proveniva dal porto turco di Iskenderun ed era diretto a Marina di Carrara. La nave, lunga 126 metri, si trova ora arenata sugli scogli: esclusa l'eventualità di un affondamento.

Il cargo 'HC Rubina' lungo 126 metri che trasportava attrezzature varie, per cause che sono ancora in corso di accertamento, mentre era in navigazione all'improvviso ha cominciato ad avvicinarsi alla riva, finendo con la prua quasi a terra. L'incidente si è verificato nello specchio di mare all'altezza della Torre Saracena nel villaggio di Ganzirri. Tutti salvi i sedici componenti dell'equipaggio.