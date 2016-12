foto Ap/Lapresse

16:56

- Nuovi avvistamenti nel Canale di Sicilia, dopo il gommone soccorso al largo di Lampedusa in mattinata. Le autorità marittime segnalano altre imbarcazioni che farebbero rotta verso l'isola. Cinque dei profughi del primo natante in avaria non sono sopravvissuti alla traversata, altri sono in gravi condizioni.