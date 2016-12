foto Ansa

22:33

- Una casalinga di 39 anni versa in gravi condizioni all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata, nell'Agrigentino, dopo essere stata azzannata da un cane randagio di grossa taglia. A quanto si apprende, la donna sarebbe intervenuta per trarre in salvo la figlia di otto anni, aggredita dall'animale all'interno del giardino della sua abitazione. La bimba è illesa, mentre la donna rischia l'amputazione del braccio sinistro.