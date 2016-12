Maltempo, ancora disagi in Sicilia: Catania e Palermo isolate per la pioggia

foto Ansa Correlati Le previsioni meteo in diretta

09:11 - Violenti nubifragi hanno provocato disagi in tutta la Sicilia. I problemi maggiori si registrano nei collegamenti ferroviari e aerei. L'aeroporto di Catania Fontanarossa è stata chiuso per la forte pioggia; i voli sono stati dirottati sugli scali di Palermo e Lamezia Terme. Una frana ha provocato l'interruzione della tratta ferroviaria Siracusa-Catania, mentre l'allagamento dei binari ha costretto a interrompere il traffico sulla Palermo-Catania.

Nella zona industriale dello stesso comune due stabilimenti industriali hanno sospeso l'attività a causa degli allagamenti. La vicina diga di Rosamarina ha inoltre raggiunto il livello di guardia, come ha reso noto la centrale operativa della Protezione Civile regionale che segnala anche l'esondazione di alcuni torrenti.



A Trabia, nel Palermitano, 40 persone sono state costrette ad abbandonare ple loro case dopo il crollo di un muro di contenimento. Problemi anche per quanto riguarda i collegamenti stradali, con rallentamenti sulla A19 Palermo-Catania. Nei due capoluoghi, infine, si registrano numerosi allagamenti con richieste di intervento ai vigili del fuoco.



L'ondata di maltempo non ha risparmiato neppure Palermo e il suo hinterland. Decine le telefonate al numero d'emergenza dei vigili del fuoco per auto intrappolate nei sottopassi e case invase dall'acqua.



Allagamenti e crolli sono stati registrati in varie zone del palermitano. Esondato il torrente Giardinello, tra Termini Imerese e Trabia, costringendo una quarantina di famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni cercando rifugio in strutture pubbliche.