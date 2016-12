foto Ansa 08:28 - La Dia ha eseguito un'ordinanza di custodia del gip di Caltanissetta per tre indagati nella nuova inchiesta sulla strage di Via D'Amelio, in cui, il 19 luglio del 1992, morirono il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti di polizia che facevano parte della sua scorta. Arresto anche per uno dei presunti mandanti, il boss Salvatore Madonia, e due esecutori, Vittorio Tutino e Salvatore Vitale. - La Dia ha eseguito un'ordinanza di custodia del gip di Caltanissetta per tre indagati nella nuova inchiesta sulla strage di Via D'Amelio, in cui, il 19 luglio del 1992, morirono il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti di polizia che facevano parte della sua scorta. Arresto anche per uno dei presunti mandanti, il boss Salvatore Madonia, e due esecutori, Vittorio Tutino e Salvatore Vitale.

Il provvedimento è stato notificato dalla Dia in carcere a Madonia e Tutino, perché già detenuti, e nella casa di cura in cui è ricoverato agli arresti domiciliari per gravi patologie a Vitale.



L'ordinanza scaturisce dall'inchiesta aperta dalla Procura nissena sulle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza che ha portato alla revisione dei processi "Borsellino" e "Borsellino-bis" davanti la Corte d'appello di Catania. Lo stesso pentito è indagato, così come Madonia, Tutino e Vitale, per strage aggravata.



Arrestato pentito Pulci per calunnia

C'è anche il "pentito" Calogero Pulci tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Caltanissetta. Il collaboratore di giustizia è stato arrestato dalla Dia per calunnia aggravata per le sue false dichiarazioni del processo "Borsellino-bis".



Pm contestano anche fini terroristici

Agevolare l'associazione mafiosa e avere agito anche per fini terroristici. Sono le aggravanti contestate dalla Procura di Caltanissetta al boss Salvatore Madonia, in qualità di mandante, e ai presunti esecutori della strage di via D'Amelio, Vittorio Tutino, Salvatore Vitale e il pentito Gaspare Spatuzza. E' la prima volta che questo tipo di reato è ipotizzato per le stragi di mafia commesse nel 1992 a Palermo, in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le loro scorte.



Trattativa mafia-Stato, Borsellino era un ostacolo

Il giudice Paolo Borsellino fu ucciso dalla mafia, il 19 luglio del 1992 in Via D'Amelio, assieme a cinque agenti di polizia della sua scorta perché il boss Totò Riina lo riteneva un "ostacolo" alla trattativa con esponenti delle istituzioni, che gli "sembrava essere arrivata su un binario morto" e che per questo il boss dei boss voleva "rivitalizzare" con la stagione delle stragi. E' la ricostruzione dell'attentato fatta dal Gip di Caltanissetta Alessandra Bonaventura Giunta, accogliendo le richieste della Dda della Procura di Caltanissetta, nella nuova inchiesta che è sfociata nelle ordinanze eseguite dalla Dia sulla strage. "Quest'ultimo elemento - osservano i Pm - aggiunge un ulteriore tassello all'ipotesi dell'esistenza di un collegamento tra la conoscenza della trattativa da parte di Borsellino, la sua percezione quale 'ostacolo' da parte di Riina e la conseguente accelerazione della esecuzione della strage". Secondo la Procura di Caltanissetta, ''questa conclusione e' legittimata, tra l'altro, dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giovanni Brusca a proposito dell'ordine ricevuto da Salvatore Riina di sospendere, nel giugno 1992, l'esecuzione dell'attentato omicidiario nei confronti dell'on. Calogero Mannino perche' c'era una vicenda piu' urgente da risolvere''.



Ingroia: "Importanti squarci di verità"

"La svolta sulla nuova indagine della strage di via D'Amelio che la notte scorsa ha portato all'arresto di quattro persone, tra cui il boss Salvuccio Madonia, è un fatto positivo e dimostra che anche quando è estremamente difficile l'accertamento della verità, si aprono importanti squarci di verità su cui potere proseguire". Lo ha detto il Procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia parlando degli arresti della Dia. "Non ho ancora letto il provvedimento dei colleghi di Caltanissetta - ha spiegato il magistrato - ma se anche loro ipotizzano che Borsellino fu ucciso perche' da ostacolo alla trattativa, conferma che l'indagine nissena e quella nostra a Palermo proseguono parallelamente".