Maiorana, si cercano i corpi con il georadar

foto Tgcom 15:39 - Ripartono le ricerche di Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio, imprenditori edili, scomparsi nell'agosto del 2007. I carabinieri del reparto operativo e del Ros scandaglieranno infatti con un georadar l'ultimo cantiere seguito dai Maiorana, un complesso di villette di Isola della Femmine, dove fu localizzato per l'ultima volta il telefono cellulare di Antonio Maiorana.

Il supplemento di indagine è stato chiesto dal legale di Rossella Accardo, ex moglie di Antonino Maiorana e madre del giovane Stefano: "La difesa ha prospettato l'esigenza di procedere alla ricerca di eventuali resti dei due scomparsi - si legge nell'ordinanza del Gip Maria Pino -. La richiesta muove dalla considerazione che l´ultima localizzazione del telefono cellulare di Antonino Maiorana, fino alle 10,16 del 3 agosto 2007, è in una cella che copre il cantiere di Isola delle Femmine. E inoltre, l'ultimo contatto certo del telefono cellulare di Stefano Maiorana ha impegnato la medesima cella del ponte radio occupato dal padre".



Il ritrovamento di un appunto e la svolta nelle indagini

Una svolta alle indagini si è avuta già nei mesi scorsi quando i pm Francesco Del Bene e Gaetano Paci avevano avviato ufficialmente un nuovo filone dell'inchiesta, iscrivendo nel registro degli indagati la compagna di Antonino Maiorana, Karina Andrè, per favoreggiamento. La Procura avrebbe raccolto diversi elementi che mostrerebbero come la donna sappia molto più di quello che ha finora detto.



La svolta è arrivata dopo il ritrovamento di alcuni fumetti sui quali Marco Maiorana, fratello di Stefano morto suicida, aveva preso appunti: "Mio padre diceva che se vuoi sconfiggere il tuo nemico devi fartelo amico... con Karina abbiamo distrutto la memoria del pc dove si conserva il materiale con cui si teneva... sapevo che quella mattina mio fratello andava a discutere qualcosa di grave e non sono riuscito a trattenerlo".



Il mistero dell'hard disk e della busta scomparsa

Un amico della Andrè ha confessato ai carabinieri di aver effettivamente smontato un hard disk, ma di non sapere che fine abbia fatto. Assieme a questo manca però anche un'altra prova: una busta bianca sigillata, sulla quale c´erano alcune firme: "Il 6 agosto 2007 Karina ce l'ha consegnata - hanno raccontato i genitori di Maiorana - disse che conteneva documenti che avrebbero potuto pesantemente danneggiare una persona. L'abbiamo nascosta in cantina. Il 19 agosto se l'è venuta a riprendere".